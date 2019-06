“David Caldeira à frente da Coligação no Funchal” foi manchete em 2001

No dia 28 de Junho de 2001, o DIÁRIO apresentava o resultado de uma sondagem que havia perguntado aos eleitores quem preferiam para liderar a coligação entre o PS e o CDS/PP nas eleições autárquicas desse ano, no Funchal. O preferido foi David Caldeira, independente, mas com proximidade ao PS.

David Caldeira foi escolhido por praticamente 40% dos funchalenses e por 38% dos residentes nos demais concelhos da Região.

Na sondagem, os inquiridos foram confrontados com outros três nomes: Vicente Jorge Silva; Violante Matos; Danilo Matos. Nenhuma das opções veio a confirmar-se como cabeça-de-lista.

O cabeça-de-lista veio a ser o presidente do PS-Madeira, José António Cardoso.

Miguel Albuquerque ganhou as eleições desse ano, que elegeu, também, os seguintes vereadores e por esta ordem: Rui Marote (PSD); José António Cardoso (PS/CDS); José Carlos Rodrigues (PSD); Henrique Costa Neves (PSD); Duarte Gomes (PSD); André Escórcio (PS/CDS); Gonçalo Câmara (PSD); Graciano Góis (PSD); Gualberto Soares (PS/CDS).

Naquele ano, a CMF ainda só elegia um executivo de nove pessoas. Só mais tarde, ao ultrapassar os 100 mil eleitores, passou a eleger 11.