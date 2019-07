D. Tolentino Mendonça é o orador convidado do primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa

O Arcebispo madeirense, D. José Tolentino Mendonça, é o orador convidado do primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa que começa hoje no Porto.

Arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e Bibliotecário da Santa Igreja Romana, e também poeta, D. José Tolentino Mendonça é natural de Machico e tem realizado uma reflexão relevante sobre a diáspora portuguesa e a sua importância para a inserção de Portugal no mundo.

O Diário está acomodar este congresso que conta com a presença do secretário regional da Educação e das Comunidades Madeirenses, Jorge Carvalho.

A iniciativa tem como objectivo reunir e colocar em interacção os protagonistas das Redes dos Portugueses da Diáspora, enquanto agentes particularmente activos e reconhecidos, quer na comunidade portuguesa em que se inserem, quer na sociedade do respectivo país de acolhimento, para proceder a uma reflexão alargada sobre o trabalho realizado até ao presente com as comunidades portuguesas e, sobretudo, debater perspectivas de colaboração futura, com formulação de sugestões e recomendações.