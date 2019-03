D. Nuno Brás está no Porto Santo e desejou “que todos descubram Igreja e sejam Cristãos”

O Bispo do Funchal já está no Porto Santo. D. Nuno Brás chegou de Lobo Marinho e teve uma recepção na Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Piedade, onde o esperava um ‘mar’ de crianças de várias escolas do ensino básico.

Na sua primeira mensagem na Ilha Dourada, D. Nuno Brás desejou que todos os porto-santenses se “sintam Igreja e cristãos”.

“Estou muito satisfeito por estar no Porto Santo e quero dar uma saudação a todos os porto-santenses. Esta era visita que aguardava fazer há já quase dois meses”, afirmou o Bispo.

D. Nuno Brás disse ainda que até domingo esperava “encontrar a todos ou quase todos e sauda-los, mesmo os doentes”, que irá visitar.

Hoje, ao início da tarde, o Bispo irá reunir com as entidades locais nos Paços do Concelho. Neste primeiro dia de visita vai estar ainda em várias instituições e, no final da tarde, celebrará uma missa na Capela de Nossa Senhora da Graça.