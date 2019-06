Cursos de Educação e Formação para Adultos já formaram 249 munícipes no Funchal

Em quatro anos do projecto ‘A Escola vai ao Bairro’, os cursos EFA – Educação e Formação para Adultos já formaram 249 munícipes no Funchal. Madalena Nunes, vereadora da CMF com os pelouros da Educação e do Desenvolvimento Social esteve, esta tarde, presente no Conjunto Habitacional do Canto do Muro, em São Gonçalo, para acompanhar a apresentação dos trabalhos finais desses mesmos cursos.

Este ano lectivo serão certificados 43 formandos pelos Centros Comunitários Musicarte, em Santo Amaro, Atelier de Artes Plásticas, na Quinta Falcão, e pelo Centro Comunitário do Canto do Muro.

A iniciativa é fruta de uma parceria entre a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro e a Câmara Municipal do Funchal, através da SocioHabitaFunchal, com o objectivo de “promover a formação dos utentes dos Centros Comunitários levando a escola até eles, numa certificação cuja equivalência vai do 4º ao 12ª ano de escolaridade”.

Madalena Nunes sublinhou “a satisfação em poder assistir à maturação de um projecto tão importante para o desenvolvimento e inclusão social dos nossos utentes, que bate, no actual ano lectivo, o seu recorde de turmas, com sete turmas de utentes que terminarão o curso com mais ferramentas e oportunidades para enfrentar o seu dia-a-dia e o seu futuro”.

A autarca enalteceu, ainda, “o orgulho por assistir à superação de um desafio como este, confirmando que não existe limite de idade para aprender. Este é um projeto pioneiro da SocioHabitaFunchal que, até hoje, já destruiu inúmeras barreiras, através da certificação de um total de 249 alunos em 4 anos. No Funchal, continuaremos a promover o sentimento de Cidade Educadora junto de todas as faixas da nossa população, trabalhando para ser uma cidade cada vez mais inclusiva”.