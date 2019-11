Costa e Albuquerque “estão comprometidos em adiar o Princípio da Continuidade Territorial”

Na actividade realizada esta manhã, na freguesia do Caniçal, o deputado do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, teceu algumas considerações relativamente à reunião entre o Primeiro-Ministro, António Costa e o Presidente da coligação PSD/CDS, Miguel Albuquerque.

Élvio Sousa acusa Miguel Albuquerque de estar a ser “contaminado e subserviente” à República, recuando numa “matéria de interesse específico como são os transportes e a mobilidade”.

“O Primeiro-ministro e o Presidente da coligação PSD/CDS estão comprometidos em adiar o principio da continuidade territorial e contrariar aquilo que tem sido dito como discurso da defesa intransigente da Região, dos madeirenses e dos Portossantenses”.

No entender do líder parlamentar do JPP, esta situação é facilmente verificável quando, em relação ao transporte aéreo, há um compromisso de Miguel Albuquerque em desenvolver, juntamente com a República, “uma vez mais, um grupo de trabalho, quando na verdade estamos a aguardar apenas o orçamento de Estado para a aplicabilidade da Lei, de forma a que os madeirenses e portossantenses paguem apenas o valor da viagem aérea subsidiada”.

Élvio Sousa, considera “ainda mais grave” o facto de ter ficado pouco claro a questão relacionada com a “suposta rescisão do contrato” Ferry e, nesta matéria, novamente, o Presidente do Governo PSD/CDS comprometer-se com “mais um estudo de mercado quando este é já um assunto de conhecimento governativo”.

“Miguel Albuquerque fez um recuo significativo em matéria de do Princípio da Continuidade Territorial”, acusa Élvio Sousa. “Não pode nunca o Presidente do Governo Regional defender esse Princípio na Região e depois, recuar na República” concluiu o deputado do JPP.