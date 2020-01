Nos últimos quatro anos houve 27 casos de corrupção abordados publicamente, a maioria por políticos. Apenas 3 acabaram em condenação. Saiba mais nas páginas 14 e 15 da edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Esta é a notícia que faz manchete na nossa primeira página.

O Bordado Madeira ocupa a maior mancha gráfica desta edição, mas na realidade, este nunca valeu tão pouco. Como exploramos nas páginas 4 e 5, as vendas diminuíram 22% para um mínimo histórico de meio milhão de euros. Fomos falar com sobreviventes da “arte que deixa mazelas”, que pedem reconhecimento e mais apoios.

Quem também está ‘em queda’ é o Vinho, que não segura recorde e perde mercado em 2019. Para ler na página 3.

Já no desporto, fomos falar com Luís Freire, o treinador do CD Nacional, que afirma que os objectivos estão intactos. O treinador alvi-negro entende que o grupo de trabalho merece todo o respeito por aquilo que está a desenvolver no campeonato mais competitivo de Portugal. Leia a entrevista nas páginas 26 e 27.

Por fim, destaque para a nossa última página e para a possibilidade do Registo de Navios da Madeira integrar 10 navios da ‘Mystic’.

