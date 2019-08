Corrida do Caminho de Ferro do Monte integra as comemorações dos 600 anos

A 3ª Corrida do Caminho de Ferro do Monte terá lugar no dia 25 de Agosto e a Associação de Atletismo da Madeira espera contar com mais de duas centenas de participantes.

A prova, uma das mais duras do calendário regional, percorrerá o antigo percurso do caminho de ferro, numa subida que terá prova de estafetas e uma prova mais curta.

“Queremos que os 600 Anos sejam, acima de tudo, uma celebração colectiva, através da qual possamos envolver a nossa população, mas, também, chegar a novos e diferentes públicos e, neste caso, estamos a integrar uma iniciativa, no programa, que nos permite chegar a atletas e a amantes desta modalidade, paralelamente a todos os que se associam, directa e indirectamente, à realização desta prova”, vincou Paula Cabaço.

O Caminho-de-ferro marcou, no século XIX, a freguesia do Monte e a imagem turística da cidade, pelo que fazia todo o sentido que esta iniciativa integrasse, novamente, o Programa dos 600 Anos”, disse.

Secretária Regional que aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento público a todos os participantes e, naturalmente, à organização desta prova, a Associação de Atletismo da Madeira e a Junta de Freguesia do Monte.