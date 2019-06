Continente promove valorização do Rum Agrícola da Madeira

O Continente promoveu, na passada sexta-feira, o lançamento oficial de uma nova comunicação e de uma gama renovada de Rum Agrícola da Madeira, também conhecido com “aguardente de cana sacarina”. No âmbito da iniciativa, os responsáveis da insígnia aproveitaram para revelar que o Rum Agrícola da Madeira representa cerca de 20% das vendas totais da categoria de bebidas espirituosas nas lojas Continente, destacando-se, por isso, como um dos segmentos mais importantes.

Desenvolvida pelo Continente, em conjunto com o Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a Associação de Barman’s Madeira e os três Engenhos / produtores que atualmente colaboram com o retalhista: Engenho Novo da Madeira, Engenhos da Calheta e Engenhos do Norte, esta iniciativa teve o objetivo de promover a valorização deste produto, que é um ex libris da região madeirense cada vez mais reconhecido a nível internacional.

Além da apresentação da nova gama e da nova sinalética, durante a cerimónia, que contou com a presença do Secretário Regional da Agricultura e Pescas, José Humberto Vasconcelos e da Presidente do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira, Paula Jardim Duarte, foi desvendada uma inovadora brochura - em português e em inglês - sobre o Rum Agrícola da Madeira, que pretende dar a conhecer as muitas formas de degustar este produto regional através das várias sugestões de cocktail.

Nesta iniciativa, que decorreu na loja Continente de São Martinho, houve ainda lugar para uma ação de degustação que envolveu os três Engenhos envolvidos. No dia seguinte, sábado, dia 15, também os clientes das lojas de Cancela, Madeira Shopping, Ribeira Brava Meia Légua e Viveiros puderam apreciar os sabores e aromas deste produto tipicamente madeirense.

Segundo dados do IVBAM, em 2018, a quantidade de cana-sacarina transformada só para a produção de Rum da Madeira, também conhecido como Aguardente de Cana de Açúcar, foi superior a 8 milhões de kgs, o que representa mais de 300 mil litros, sendo produzida por 858 produtores – números bem elucidativos da grande importância que esta cultura tem no panorama da agricultura regional. De notar ainda que o Continente comercializa mais de 30 referências, entre Rum simples, Rum aromatizado e seus derivados.

O Continente tem vindo a desenvolver, ao longo das últimas décadas, uma relação próxima e profícua com fornecedores e parceiros, promovendo um crescimento sustentado da produção a nível nacional e local, capitalizando as matérias-primas do país e fomentando a economia, a indústria e a criação de emprego.