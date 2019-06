Contas consolidadas do município do Funchal chumbadas

As contas consolidadas municipais do Funchal relativas a 2018 (CMF, FrenteMar e Sociohabita) foram chumbadas, esta tarde, na Assembleia Municipal, com 24 votos contra (PSD, CDS, CDU, JPP, PTP e deputado independente) e 19 a favor da Confiança (PS, BE e Nós Cidadãos).

As críticas da oposição incidiram sobretudo nas contas da FrenteMar e na recusa da vereação em permitir uma auditoria àquela empresa. O presidente da Câmara, Miguel Gouveia, manifestou-se surpreendido com a posição dos partidos da oposição. “Vossas Excelências chumbaram as melhores contas consolidadas do século desta Câmara, as melhores contas consolidadas desde o ano 2000. Isso incomoda-vos porque fazer emergir a má governação que o PSD fez nesta Câmara”, garantiu o autarca.

Este parecer negativo poucas implicações práticas tem. As contas consolidadas seguem agora para o Tribunal de Contas e para a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).