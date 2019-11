Consulte a agenda deste sábado, dia 9 de Novembro

Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes assinala vários aniversários

Pelas 10h30, o Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, no âmbito suas responsabilidades de organização das celebrações oficiais de periodicidade anual, em colaboração com as Forças Armadas, irá comemorar as cerimónias do 101º. aniversário da Assinatura do Armistício, 45º. aniversário do Fim da Guerra do Ultramar, 96.º aniversário da Liga dos Combatentes e Evocação do Centenário da Grande Guerra. A iniciativa acontece junto ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

CDU realiza jornada de contactos com a população

A CDU realiza, pelas 10h30, uma jornada de contactos com a população para denunciar as medidas do Programa do XIII Governo Regional, junto ao Largo do Phelps.

Apresentação do projecto do novo Centro de Processamento de Banana

Pelas 11 horas, acontece a apresentação do projecto de construção do novo Centro de Processamento de Banana

S. Martinho, junto ao Mercado Abastecedor do Funchal. Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, estará presente na iniciativa.

Pai Natal chega ao Fórum Madeira

O Fórum Madeira recebe a chegada do Pai Natal. O ‘velhinho das barbas brancas’ chega, pelas 12 horas, à praça central daquele centro comercial.

PSD/M visita Pousada da Juventude

O grupo parlamentar do PSD/M visita a Pousada da Juventude, no Funchal. O evento realiza-se às 12 horas.

‘Encontros do JPP’ no Hotel Madeira

Pelas 12 horas, acontecem os ‘Encontros do JPP’, onde será discutido o programa do XIII Governo Regional da Madeira, no Hotel Madeira, Funchal.

Rampa Paul do Mar

Das 12 às 17h30, acontece a Rampa Paul do Mar. A prova, que ocorre no Município da Calheta, será disputada entre o Paúl do Mar até à Fajã da Ovelha, na Estrada Regional n.º 223.

Desfile e chá de solidariedade

Realiza-se, pelas 15 horas, um desfile e chá de solidariedade a favor da Liga Contra o cancro, no Hotel Belmond Reid´s Palace.

Jogo entre União e Berço

Pelas 15 horas, acontece o jogo entre o União da Madeira e o Berço. A partida realiza-se, no Centro desportivo da Madeira, Ribeira Brava.

Jogo entre o Marítimo e o Sporting

Pelas 16 horas, o Campo Adelino Rodrigues recebe o jogo entre o Marítimo e o Sporting, da Liga Feminina de Sub-19.

Jogo entre Choupana e a Juventude de Gaula

Às 19 horas, o Choupana joga com a Juventude de Gaula, no Estádio do Nacional.

Serenata ao Luar no Parque de Santa Catarina

O Miradouro do Parque de Santa Catarina, junto à Capela recebe, pelas 21 horas, a Serenata ao Luar.

Jantar solidário dos Bombeiros Voluntários de Santana

Pelas 19 horas, acontece o jantar solidário dos Bombeiros Voluntários de Santana, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Concerto da Orquestra Clássica da Madeira

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, pelas 18 horas, o concerto da Orquestra Clássica da Madeira.