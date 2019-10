Conselho Regional do CDS aprova por unanimidade acordo político com o PSD

O acordo político com o PSD para a próxima legislatura acaba de ser aprovado por unanimidade pelo Conselho Regional do CDS.

Esta aprovação surge minutos depois da que foi dada esta noite de segunda-feira pelo Conselho Regional do PSD, o que significa que ambos os partidos estão em sintonia para o acordo que será assinado amanhã.

Recorde-se que, conforme revelou hoje o dnoticias.pt, o presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque e o presidente da Comissão Política do CDS/PP-Madeira, Rui Barreto, assinam, esta terça-feira, 8 de Outubro, pelas 12 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, o Acordo Político para a XII Legislatura da Assembleia Legislativa da Região e para o XIII Governo Regional da Madeira.

Este Conselho Regional ficou marcado ainda pela apresentação de dois votos, um de Congratulação apresentado pela JP, outro de Pesar pela morte do fundador do partido, Freitas do Amaral, aprovados por unanimidade.

Sem consenso (houve quem votasse contra) foi aprovado ainda por maioria um outro voto, de Louvor, à ainda líder nacional do partido, Assunção Cristas, proposto pelo conselheiro José Manuel Rodrigues