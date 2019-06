Conheça os três vencedores do prémio literário Camões

Realizou-se ontem a cerimónia de atribuição do prémio literário de Camões, que está inserida nas comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Ireneu Barreto, representante da República para a Madeira, disse que esta efeméride só é possível porque os jovens autores “se dispuseram a participar, independentemente do resultado, o que quer dizer que valorizaram mais o esforço e a participação do que o prémio”.

“Muito embora apenas três trabalhos sejam premiados, esta ocasião celebra o empenho de todos os concorrentes. E é bom dizê-lo desde já, pois não se trata de uma mera palavra de conforto”, referiu.

Ireneu Barreto disse que “não basta, no entanto, o encantamento pela língua na admiração da obra alheia, por genial que esta seja”, afirmando que é “preciso, também, praticá-la, experimentá-la, testá-la, fazê-la de todos e de cada um, e não apenas através da leitura — mas muito através da escrita”.

“Não posso, pois, deixar passar esta ocasião sem uma palavra a respeito da educação (e não apenas da língua, ou do ensino do Português). A escola, de qualidade e acessível a todos os portugueses, é uma das principais conquistas do 25 de Abril, a par dos direitos de liberdade e do sistema nacional de saúde”, realçou.

O representante da República para a Madeira disse que “no mundo da internet, das plataformas digitais, do cloud computing, ou das intervenções cirúrgicas altamente computorizadas, já não basta o que a escola até há pouco tempo ministrava”.

“Impõe-se, portanto, uma mudança de paradigma. Este é um desafio, mas que vamos ganhar; que temos de ganhar com a ajuda decisiva dos professores. Da importância da sua função, todos temos consciência, ainda que por vezes de um modo relativamente abstracto. Mas nem sempre nos comportamos de acordo com essa consciência, talvez porque a mesma precise de ser complementada com outra: a do esforço dos professores”, sustentou.

Refira-se que, este ano, foram premiados João Maria Damião, aluno do 12º ano da Escola Secundária Jaime Moniz (1.º prémio), Bernardo Luís Mendonça Flôr Rodrigues, aluno do 11.º ano da Escola da APEL (2.º Prémio) e Matilde Medeiro Ferreira Brazão, aluna do 9º ano do Colégio de Santa Teresinha (3.º Prémio).