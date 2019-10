Conheça as propostas do roteiro desta terça-feira, dia 22 de Outubro

Exposição ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’

Até ao dia 31 de Outubro, poderá ver a exposição ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

A mostra celebra os 40 anos de carreira daquele artista plástico madeirense, reunindo um total de 30 obras.

Recorde-se que a exposição foi inaugurada, no passado dia 2 de Outubro.

Mostra sobre igualdade de género

Também até ao dia 31 de Outubro, poderá ver a exposição colectiva de arte contemporânea sobre o tema da igualdade de género, ‘=DADE/G’, que se encontra no átrio dos Paços do Concelho do Funchal.

A mostra ficará patente ao público até dia 31 de Outubro, reunindo trabalhos de 10 artistas plásticos regionais, nomeadamente, Acosta, Diogo Goes, Fátima Spínola, Guareta Coromoto, Martinho Mendes, Miguel Sobral, Patrícia Sumares, Paulo Sérgio Beju, Teresa Jardim e Teresa Gonçalves Lobo.

Esta mostra está inserida nas comemorações da Semana da Igualdade.

‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’ no Madeira Shopping

Além disso, pode também ver a exposição ‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’, do artista plástico Kosme Millán, no piso 0 do Madeira Shopping.

Na mostra pode ver obras a óleo e acrílico com paisagens da pitoresca freguesia de Porto da Cruz e de toda a Madeira.

Com entrada gratuita, a exposição pode ser vista, até 3 de Novembro, durante o horário de funcionamento daquele centro comercial, ou seja, de domingo a quinta, das 09 às 23 horas, e às sextas, sábados e vésperas de feriados das 09 às 24 horas.

‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’ no Caniço

Além disso, pode também assistir hoje aos ‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’, que se realiza, pelas 20 horas, no Hotel Four Views Oasis, no Caniço de Baixo.

A iniciativa terá como orador João Miguel Freitas, médico e especialista em medicina interna, estando inserida no ciclo de conversas do Rotary Club Machico Santa-Cruz.