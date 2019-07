Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira, dia 12 de Julho

Festival ‘et7ra&TAL’ 2019 no Jardim Santa Luzia

Arranca o Festival ‘et7ra&TAL’ 2019, no Jardim de Santa Luzia.

4.º Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco no Caniçaçl

A Câmara Municipal de Machico promove, de sexta a domingo, o 4.º Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, na freguesia do Caniçal, mais propriamente, na promenade da frente-mar. Esta sexta-feira, pelas 23 horas, actua o cantor brasileiro Iran Costa.

Festa da Ginja no Curral das Freiras

A praça central do Curral das Freiras recebe a Festa da Ginja. Haverá animação e gastronomia.

‘Sunset Terrace’ no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel, acolhe, das 18 às 21 horas, no terraço, o ‘Sunset Terrace’. A animação está a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

‘Furious Fletch’ no Barreirinha Bar Café

O Barreirinha Bar Café apresenta, a partir das 18h30, a rubrica ‘Furious Fletch’, de Jonathan Fletcher, com música dos discos.

‘Sushi no cais’ no The Cliff Bay

Realiza-se no The Cliff Bay, a partir das 19 horas, o ‘Sushi no cais’, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

‘DJ Night’ no CR7

O DJ Hernandez põe música, a partir das 19 horas, no Pestana CR7 Funchal. A temática da festa é ‘DJ Night’.

‘Funchal Jazz’ no Parque de Santa Catarina

O Parque de Santa Catarina acolhe, a partir das 21h30, a segunda noite do ‘Funchal Jazz’. Sobe ao palco João Barradas que traz um grupo transnacional para apresentar o projecto ‘Portrait’. A fechar, pelas 23 horas, Terence Blanchard vem apresentar o projecto A/B Squared, sendo este um tributo a Art Blakey, um dos maiores bateristas e líderes da história do jazz.

Desfile de moda no Grand Café Penha D’Águia

O Grand Café Penha D’Águia será palco, a partir das 20 horas, de jantar e desfile de moda com as criações de Tiago Gonçalves. Trata-se de uma iniciativa solidária com organização do Rotary Club Machico-Santa Cruz com a associação de antigos alunos da APEl.

Humor de Fernando Rocha em São Vicente

O humorista nacional Fernando Rocha irá estar na Poncha de São Vicente, a partir das 21 horas. A animação musical será do DJ Maciel Ferreira.

Revista à portuguesa na Ponta do Sol

A Associação Avesso realiza o espectáculo ‘Volt’a Portugal em revista’, com António Calvário e Natalina José, que protagonizam a nova revista à portuguesa da produtora Sonhos em Cena. O evento acontece esta sexta-feira e sábado, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, com sessões marcadas para as 21h30.

DJ Hugo Basílio no Jam

O JAM recebe a festa ‘Forecer Disco’, com o DJ Hugo Basílio a animar a pista de dança.

‘Late Night’ no Marginal

No Marginal realiza-se a ‘Late Night’. As portas abrem às 02h50.

‘Take Off’ no Dubai

No Dubai acontece o ‘Take Off. A entrada é livre para elas até à 01 da madrugada. A animação musical está a cargo do DJ Tony F.

Filipe Quintal & Paul X no Trap

O Trap recebe ‘Groove Odyssey’. Na cabina de som estará os DJ’s residentes Filipe Quintal & Paul X.