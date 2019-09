Conheça as propostas do ‘Roteiro’ desta quarta-feira, dia 18 de Setembro

Concerto semanal da Orquestra da Bandolins da Madeira

Hoje, pelas 21 horas, realiza-se o concerto semanal da Orquestra da Bandolins da Madeira, no Vidamar Hotels and Resorts Funchal.

Recorde-se que a Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) foi fundada em 1913, sendo composta por 30 músicos, com idades compreendidas entre os 12 e os 45 anos.

‘Conferência do Teatro: Madeira de A a Z’

Pelas 18 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a ‘Conferência do Teatro: Madeira de A a Z’. Uma iniciativa, cuja organização é do Centro de Línguas e Literaturas Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da Cátedra Infante D. Henrique para os Estudos Insulares e a Globalização, da Universidade da Madeira, com o apoio da Agência de Promoção da Cultura Atlântica e Câmara Municipal do Funchal.

‘Jazz Tributes by Aconchego’

O Aconchego acolhe, pelas 19h30, o ‘Jazz Tributes by Aconchego’. Inicia-se assim um ciclo de tributos a este género musical.

‘Festival Filmes no Terraço’

Às 22 horas, a Sé Boutique Hotel volta a realizar mais uma sessão do ‘Festival Filmes no Terraço’. Esta iniciativa é de entrada gratuita.

‘Dr.Why Madeira Live Quiz’

O Jardim Santa Luzia volta a receber o ‘Dr.Why Madeira Live Quiz’, pelas 20h30.

Dança do ventre

O The Latin Room organiza uma aula de dança do ventre. A aula começa às 20 horas e será dada por Kaili.

Ladies Night no Dubai Club

Hoje o Dubai Club realiza mais uma noite de ‘Ladies Night’. A selecção musical estará a cargo dos DJs Tony F e Enrique.

Haverá a oferta de duas bebidas, sendo a entrada gratuita para as mulheres até às 02 horas.