Conheça as propostas do roteiro desta quarta-feira

‘A Comédia dos horrores’ no Espaço 116

‘A Comédia dos horrores’, de Jacques Tourneur, passa no Espaço 116, pelas 21 horas. Este é um evento mensal (gratuito) para os amantes da sétima arte.

Festa Rosa no Nini Andrade

O Movimento ‘Vencer e Viver’ do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, de apoio às mulheres e homens com cancro da mama, realizam um cocktail com desfile temático, pelas 19h30, seguido de um jantar, pelas 20 horeas, no Design Centre Nini Andrade Silva.

‘Dr.Why Madeira Live Quiz’ no Jardim de Santa Luzia

O ‘Dr.Why Madeira Live Quiz’ está de volta ao Jardim de Santa Luzia. A iniciativa começa às 20h30.

‘Jazz Tributes by Aconchego’ no Aconchego Restaurante Bar

O Aconchego Restaurante Bar recebe o ‘Jazz Tributes by Aconchego’. Ao palco sobe, Pedro Zamora (guitarra) e Aníbal del Corral (guitarra e voz).

Especial de Halloween no Saudade Madeira

Porque o Dia das Bruxas está mesmo ao virar da esquina, o Saudade Madeira acolhe, pelas 19h30, um especial de Halloween, sendo esta uma noite dedicada ao jazz.

Exposição ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’ no ‘Baltazar Dias’

Até ao dia 31 de Outubro, poderá ver a exposição ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

A mostra celebra os 40 anos de carreira daquele artista plástico madeirense, reunindo um total de 30 obras.

Recorde-se que a exposição foi inaugurada, no passado dia 2 de Outubro.

Mostra sobre igualdade de género no Funchal

Também até ao dia 31 de Outubro, poderá ver a exposição colectiva de arte contemporânea sobre o tema da igualdade de género, ‘=DADE/G’, que se encontra no átrio dos Paços do Concelho do Funchal.

A mostra ficará patente ao público até dia 31 de Outubro, reunindo trabalhos de 10 artistas plásticos regionais, nomeadamente, Acosta, Diogo Goes, Fátima Spínola, Guareta Coromoto, Martinho Mendes, Miguel Sobral, Patrícia Sumares, Paulo Sérgio Beju, Teresa Jardim e Teresa Gonçalves Lobo.

Esta mostra está inserida nas comemorações da Semana da Igualdade.

‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’ no Madeira Shopping

Além disso, pode também ver a exposição ‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’, do artista plástico Kosme Millán, no piso 0 do Madeira Shopping.

Na mostra pode ver obras a óleo e acrílico com paisagens da pitoresca freguesia de Porto da Cruz e de toda a Madeira.

Com entrada gratuita, a exposição pode ser vista, até 3 de Novembro, durante o horário de funcionamento daquele centro comercial, ou seja, de domingo a quinta, das 09 às 23 horas, e às sextas, sábados e vésperas de feriados das 09 às 24 horas.

Filme Joker no Fórum Madeira e Madeira Shopping

No cinema, e tendo em conta que o Joker está a dar que falar, há para ver o filme às 18h40, 21h20 e 00h05, nos Cinemas NOS, no Fórum Madeira, e ainda no Cineplace do Madeira Shopping, pelas 19 horas, 21h30 e 00 horas.