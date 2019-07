Conheça as propostas do roteiro de hoje, dia 11 de Julho

Funchal Jazz Festival 2019

O Funchal Jazz Festival, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, decorre este ano de 11 a 13 de Julho, no Parque de Santa Catarina, e conta dois espectáculos em cada dia, às 21h30 e às 23 horas.

O concerto de abertura desta quinta-feira cabe ao saxofonista canadiano Ben Wendel, seguindo-se a actuação do cantor e compositor norte-americano Gregory Porter.

No dia 12 de Julho actuam o acordeonista e compositor português João Barradas e o trompetista norte-americano Terence Blanchard.

O último dia do Funchal Jazz Festival 2019 está reservado à saxofonista chilena Melissa Aldana e à “senhora do jazz” norte-americana Dianne Reeves.

Musical inspirado na Madre Teresa de Calcutá

“Uma gota no oceano” é o título do espectáculo musical que os Salesianos do Funchal organizam, às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira (Casino), baseado na vida e obra de Madre Teresa de Calcutá, agora santa.

‘It Takes Two - Greatest Duets’ no Bahia

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-decartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

‘Tapas & Wine’ no Castanheiro Boutique Hotel

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Além disso, dá também início às novas sessões musicais ‘Pátio do Castanheiro’ com o concerto, a partir das 21h30, da cantora portuguesa Joana Espadinha, acompanhada da sua banda.

Animação no Mexicano

O Mexicano, no Centromar, apresenta, além de várias propostas gastronómicas, o DJ Diogo Faria que será responsável pelas sonoridades na pista de dança.

Estreias nos cinemas

Estreiam nos cinemas a nova versão da Disney de ‘O Rei Leão’, o filme de terror ‘Rastejantes’, a comédia de acção ‘Stuber’, a fita de animação ‘Duas Caudas: Uma Aventura Espacial’ e o thriller de acção e crime ‘Na Sombra da Lei’.

‘Pátio do Castanheiro’

O Castanheiro Boutique Hotel dá início às novas sessões musicais ‘Pátio do Castanheiro’ com o concerto, a partir das 21h30, da cantora portuguesa Joana Espadinha, acompanhada da sua banda, uma artista cujo álbum de 2018 ficou no 3.º lugar dos melhores do ano para a Antena 3. Reservas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 291 200 100.