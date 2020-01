Conheça a seis propostas do roteiro desta sexta-feira

Arranca a ‘Mostra da Poncha e do Mel’

Começa hoje a 6.ª edição da ‘Mostra da Poncha e do Mel’, na freguesia da Serra de Água. Esta sexta-feira, sobem ao palco Pedro Garcia e Banda (20h30), João Vinagre e Banda (22 horas) e João Neto e Leonardo (23h30), com encerramento previsto para às 2 horas.

Electro Band no Old Town Bar

O Old Town Bar, na Zona Velha, apresenta o espectáculo do grupo Electro Band, a partir das 22 horas. O DJ Jaime Freitas estará na cabina de som.

Festa de aniversário da Venda Velha

Realiza-se a primeira noite da festa de aniversário da Venda Velha, com actuação da TUMa, na Zona Velha do Funchal. A selecção musical estará a cargo do DJ Nélio Fabrício.

Copacabana com ‘Ladis Fever’

O Copacabana recebe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden, a animação será feita pelo DJ Michael C.

‘Funky Town’ no Jam

O Jam realiza o evento ‘Funky Town’, cuja selecção musical será dos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas.

‘Dubai Gold Techno’ no Dubai

O Dubai terá a festa ‘Dubai Gold Techno’, estando a selecção musical a cargo de BZ (Paulo Camacho), Gavazzo e Tony F. A animação decorre entre a meia-noite e as 6 da madrugada.