Conheça a proposta de animação do nosso Roteiro de hoje, dia 27 de Agosto

Filme ‘Variações’

‘Variações’, do realizador português João Maia, é o filme do momento. Se ainda não teve a oportunidade de ver esta longa-metragem sobre o músico António Variações pode fazê-lo hoje nas salas de cinema da Madeira, nomeadamente no Fórum Madeira (NOS) e no Madeira Shopping (Cineplace).

Nos cinemas NOS, o filme pode ser visto às 18h50, 21h40 e 00h15. Já nos Cinemas Cineplace, a longa-metragem é exibida às 21h40 e 00h50.

Recorde-se que, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), ‘Variações’ foi o mais visto no fim de semana de estreia, com cerca de 49 mil espectadores.

O filme foca-se sobretudo na transformação de António Ribeiro em António Variações, num período de vida entre 1977 e 1981.

Além de Sérgio Praia, o elenco inclui, entre outros, Filipe Duarte, Victoria Guerra, Augusto Madeira, Filipe Albuquerque, Lúcia Moniz, Afonso Lagarto, Maria José Paschoal, José Raposo e Dinarte Freitas.

António Variações morreu aos 39 anos, a 13 de Junho de 1984. Deixou apenas dois álbuns editados pouco antes de morrer: ‘Anjo da guarda’ (1983) e ‘Dar e receber’ (1984).