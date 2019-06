Conheça a ‘Madeira em números’, nesta quinta-feira, 27 de Junho

12

Na reunião de Câmara desta quinta-feira foram aprovadas por unanimidade alterações à estrutura organizacional do município do Funchal, que visam criar 12 novas unidades orgânicas.

47.000

Fiscal Único do IVBAM receberá 47 mil euros de honorários até 2024. A Portaria com os encargos orçamentais devidos à sociedade de revisores oficiais de contas foi hoje publicada.

5,8%

A taxa de retenção e desistência no ensino básico da Região Autónoma da Madeira situou-se nos 5,8%, mais 0,2 pontos percentuais do que em 2016/2017. Os chumbos e desistências aumentaram, assim, no ensino básico na Madeira. No ensino secundário, a taxa de transição e conclusão subiu uma décima, situando-se nos 83,6%.

50

A Remax Elite junta-se ao Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (BACFM) com vista a patrocinar o desenvolvimento de vários projectos, no âmbito da Responsabilidade Social do Grupo. Desta forma, o primeiro projecto beneficiará 50 famílias do Porto Santo, com bens alimentares no valor de 2.000 euros, que serão entregues esta sexta-feira, 28 de Julho.

600

O MadeiraShopping celebra o Dia da Região com ofertas aos primeiros 600 visitantes da próxima segunda-feira, dia 1 de Julho.

20%

Mais de 20% dos finalistas da Escola Secundária terminaram o 12.º ano com média de 17 ou mais valores.

A instituição distingue amanhã 222 dos seus alunos que concluíram o secundário pelas boas notas, assiduidade e exemplar participação activa.