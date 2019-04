Confraria Enogastronómica da Madeira promove Vinho Malvasia na Grécia

A Confraria Enogastronómica da Madeira anunciou hoje que irá deslocar-se à Grécia, em Fevereiro do próximo ano, onde irá participar na ‘OiNotika Wine Fair 2020’ (Feira de Vinhos Cretenses) a convite da Wines of Crete (Associação de Produtores do Vinho de Creta).

“A delegação presente em 2020 em Creta levará Vinho Malvasia produzido na Madeira e informação sobre o mesmo, já solicitada pelos produtores de vinhos Cretenses”, adiantou a confraria.

Fundada a 30 de Abril de 2000 e filiada na Federação Nacional das Confrarias da Gastronomia Portuguesa, inicialmente como Academia e, mais tarde como Confraria Gastronómica, a Confraria Enogastronómica da Madeira tem como propósito de defender os pratos típicos da gastronomia madeirense aproveita estes eventos para juntar filiados e confrades em convívios gastronómicos.

Também são frequentes presenças em eventos organizados por outras confrarias, em Portugal e no estrangeiro, como é o caso da deslocação à Grécia.