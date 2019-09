O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados leva a efeito no próximo dia 26 de Setembro, às 10h15, no seu Auditório, uma conferência subordinada ao tema “O 1º ano de aplicação do Regulamento Geral de Protecção de Dados”. A prelecção estará a cargo da presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados, Filipa Calvão da Silva e de Jorge Barros Mendes.