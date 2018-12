Complexo Balnear Poças do Gomes encerrado devido à forte agitação marítima

Devido à significativa agitação marítima que se faz sentir na orla costeira funchalense, o Complexo Balnear Poças do Gomes tem vedados os acessos ao mar temporariamente. A decisão partiu da Frente MarFunchal, pelo facto de não estarem garantidas as condições de segurança devido à ondulação marítima.

A empresa lamenta o incómodo que possa causar aos utilizadores do complexo e agradece a compreensão de todos, apelando ao respeito rigoroso pelas normas de segurança que as actuais condições do mar impõem.