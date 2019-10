Comissão Política do PSD-Madeira aprova acordo com o CDS

Já terminou a Comissão Política do PSD-Madeira desta segunda-feira e decorre neste momento o Conselho Regional do PSD-M em que Miguel Albuquerque está a explicar as linhas gerais do acordo com o CDS que será ratificado hoje pelos órgãos do partido e assinado amanhã, ao meio-dia, no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos, pelos dois líderes - Albuquerque e Rui Barreto -, conforme revelou hoje o DIÁRIO no dnoticias.pt.

No final da primeira reunião desta segunda-feira, ou seja, da Comissão Política, o presidente do PSD garantiu que a discussão interna do acordo entre social-democratas e CDS está a correr bem.