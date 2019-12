Comissão Executiva dos CTT estará manhã no Funchal

A Comissão Executiva dos CTT estará no Funchal esta sexta-feira, 13 de Dezembro, onde visitará instalações da Empresa na Região Autónoma da Madeira e onde realizará a habitual reunião estratégica semanal.

A reunião da Comissão Executiva decorrerá, durante a manhã, no Tecnopolo, novas instalações dos CTT inauguradas em Maio, num investimento de um milhão de euros.

Durante a tarde, a Comissão visitará a Loja CTT Zarco, estando ainda prevista uma reunião com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado e encontros com clientes, no âmbito da iniciativa de proximidade desenvolvida pela empresa.

Decorrerá também um evento de celebração de entrega de Insígnias de ouro e prata aos trabalhadores que celebram, respectivamente, 40 e 36 anos de serviço e que, este ano, está a ser realizado nas diferentes regiões do país.