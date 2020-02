Começa esta terça-feira o ‘Porto Moniz Integra +’

Um sucesso. É esta a palavra que melhor descreve, segundo a Câmara Municipal de Porto Moniz, o impacto que o projecto ‘Integra+’ teve na comunidade lusodescendente residente no concelho de Porto Moniz.

O projecto ‘Integra +’ é uma iniciativa daquele município que visa o incremento não apenas das competências linguísticas, mas também de âmbito cultural e social, numa interacção entre os munícipes oriundos de países de emigração e a restante população, que se dividirá em duas vertentes: a formação de adultos, dos 18 aos 64 anos de idade, com aulas de Português para falantes de outras línguas, e ainda aulas de apoio à população escolar, destinadas aos alunos dos 6 aos 18 anos de idade que frequentem o estabelecimento de ensino do concelho.

A adesão ao programa foi de tal forma significativa que, segundo Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, “a vertente de formação de adultos (Português para Falantes de Outras Línguas Integra+) tinha um limite de 25 participantes, número que acabou por ser ultrapassado com alguma facilidade”.

Emanuel Câmara lembra que “desde o início das funções deste executivo do partido socialista na Câmara do Porto Moniz, em 2013, tudo tem sido feito de forma a assegurar que a nossa população, sem qualquer distinção, tem acesso gratuito à educação com medidas concretas, como é o caso da oferta de manuais escolares e cadernos de atividades a todos os alunos, desde o 1º ao 12º ano de escolaridade, ou transporte escolar gratuito, que é também assegurado pela autarquia, que garante ainda o pagamento de 50% da mensalidade da creche a todos os munícipes”. O autarca vai ainda mais longe e considera que “temos realizado um trabalho muito sério nesta área, que pode ser considerado um exemplo a nível nacional”, e ressalva que “esta é mais uma iniciativa, desta Câmara Municipal, que nasce a pedido da nossa população, por força do significativo afluxo ao Porto Moniz de população oriunda de países de emigração, com especial enfoque nos luso-descendentes de origem venezuelana”.

As aulas de Português para falantes de outras línguas iniciam-se amanhã, das 19h30 às 22h00, e decorrerão em horário pós-laboral, todas as terças e quintas-feiras, na Biblioteca Municipal de Porto Moniz.