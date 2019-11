Comando da Zona Militar da Madeira realiza Exercício ‘Morsa 19’ até quinta-feira

O Comando da Zona Militar da Madeira leva a efeito na Madeira, um exercício denominado ‘MORSA 19’, em cumprimento do plano anual de exercícios.

A actividade arrancou ontem, dia 11, e termina esta quinta-feira, 14 de Novembro, com um exercício da equipa de resgate em montanha que irá pôr em prática as técnicas recém-adquiridas de resgate na formação ministrada pelo Centro de Tropas de Operações Especiais aos militares do Batalhão de Infantaria. A iniciativa acontece às 10 horas, no extremo oeste do túnel da Ponta do Sol. (estrada antiga).

Durante estes quatro dias, o exercício pretende testar os planos de apoio a acções de Protecção Civil dos comandos e unidades militares da Zona Militar da Madeira e é também o culminar do período de formação de técnicas de resgate em montanha, que foi ministrado pelo Centro de Tropas de Operações Especiais aos militares do Batalhão de Infantaria.