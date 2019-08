CNN inclui piscinas naturais do Porto Moniz na lista das melhores do Mundo

A estação televisiva norte-americana CNN elaborou na terça-feira uma lista das ‘12 Melhores Piscinas Naturais e à Beira-Mar’ do Mundo e incluiu o Porto Moniz nesta selecção criteriosa.

Esta zona balnear localizada a Norte da ilha da Madeira é mesmo a primeira a ser descortinada pela CNN, que categoriza as piscinas como “uma das maiores atracções” da Região.

“Formadas ao longo de milhares de anos, através do arrefecimento de lava vulcânica, as piscinas naturais do Porto Moniz são uma das maiores atracções turísticas da Madeira. Os banhos salgados foram desenvolvidos para facilitar o acesso, com degraus na água e trilhos construídos em redor do perímetro. Há cacifos úteis para guardar objectos de valor e espreguiçadeiras também. A água é cristalina, com peixes facilmente visíveis para qualquer um que «encaixe um par de óculos de protecção. Em maré alta, as ondas podem atravessar as paredes, por isso, tenha cuidado”, escreve a CNN, que em 2018 já havia colocado as piscinas do Porto Moniz na lista das melhores do Mundo.

As outras 11 piscinas

As piscinas naturais do Porto Moniz, como referido, figuram no topo desta lista, mas não são as únicas a serem mencionadas no que ao território português diz respeito. A CNN escolheu também as piscinas naturais das Azenhas do Mar, em Sintra (Lisboa), juntando-se assim a locais bastante concorridos mundialmente como Treyarnon (Inglaterra), Giola (Grécia), Queen Joan’s Baths (Itália), Queen’s Baths (Bahamas), Saunders Rock (África do Sul), Kitsilano Pool (Canadá), Plage de Bon Secours (França), Bogey Hole (Austrália), Walpole Bay Tidal Pool (Inglaterra) e Copenhagen Harbor Baths (Dinamarca).