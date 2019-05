CMF recebeu grupo de alunos europeus com projecto da arte em prol do ambiente

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebeu um grupo de alunos europeus do projecto ‘Healing Earth ART’, integrado no Programa Erasmus+. O grupo de 40 alunos e 17 professores está a ser recebido no Funchal, durante o mês de Maio, pela Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Idalina Perestrelo sublinhou, na ocasião, “o mérito dos programas europeus, que permitem expandir os horizontes dos nossos alunos, dando-lhes a oportunidade de partilhar experiências e aprendizagens únicas, numa simbiose de valores essenciais ao ser humano, como são a diversidade cultural, a tolerância, a empatia e o respeito.”

“A cidade do Funchal tem todo o gosto em receber novas gentes, das mais diversas proveniências, que nos acrescentam e ensinam algo de positivo, mas que também levam um pouco do Funchal na memória”, continuou a autarca, salientando que considera “extremamente importante unir os jovens para repensar estilos de vida e sensibilizar para os desafios que hoje enfrentamos em matérias ambientais, de que este projecto é um excelente exemplo, numa causa que nos é muito querida na Câmara do Funchal”.