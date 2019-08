CMF promove ‘Domingo Activo’ na Placa Central

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Activo, volta a promover, esta semana, a iniciativa ‘Domingos Activos’, que decorrerá assim a 11 de Agosto, entre as 10 e as 13 horas, na Placa Central.

“O projecto tem como finalidade promover a actividade física com uma forte componente lúdica e potenciar a adopção de estilos de vida saudáveis que conduzam ao bem-estar e à qualidade de vida da população. O evento é de entrada livre e dedicado a todas as faixas etárias”, explica o vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira.

Este domingo o projecto será dedicado ao ténis de mesa e organizado em parceria com a Associação de Ténis de Mesa da Madeira. Serão ainda dinamizadas diversas actividades de cariz lúdico, transversais a todo o programa desportivo, como por exemplo insufláveis, karts a pedais e sessões de Yoga para toda a família (das 10h15 às 11 horas e das 11h45 às 12h30, sendo necessário levar tapete ou toalha), sendo complementadas com a avaliação de parâmetros de saúde no local, entre outras actividades.

O projecto terá continuidade ao domingo uma vez por mês, até final do ano. A 29 de Setembro, a esgrima será a modalidade em destaque, em parceria com Associação de Esgrima da RAM, ao passo que a 13 de Outubro há ‘Voleibol Sentado’, dinamizado pela Delegação da RAM da Associação Portuguesa de Deficientes. Finalmente, no dia 10 de Novembro, haverá aulas de Judo, proporcionadas pela Associação de Judo da Madeira.