CMF investe 93 mil euros na pavimentação integral da Estrada Comandante Camacho de Freitas

A Câmara Municipal do Funchal vai dar início, na próxima segunda-feira, dia 14 de Outubro, aos trabalhos de intervenção na pavimentação da Estrada Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, que irá abranger o percurso entre a rotunda do Caminho do Esmeraldo e o miradouro do Pico dos Barcelos.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, explica que “este é um investimento da autarquia no valor de 93 mil euros, para a pavimentação integral desta rede viária, um trabalho coordenado com as obras nas infraestruturas de água e saneamento básico que estão a decorrer no concelho do Funchal”.

“Trata-se de um investimento responsável e planeado, numa zona em que as redes não carecem de intervenção posterior, com isto pretendemos evitar que se pavimente hoje uma artéria, para dentro de poucos meses voltar a ser reaberta para substituição de redes de água ou saneamento básico”, referiu.

“Sabemos que é um troço muito utilizado pelos cidadãos que vivem ou trabalham nas zonas altas do Funchal, particularmente em Santo António, que há muito solicitavam uma intervenção, e aproveito para recordar que esta estrada era uma antiga Estrada Regional, que foi entregue à Autarquia pelo Governo Regional, em condições já degradas, e cabe agora à Câmara Municipal do Funchal proceder à sua repavimentação”, acrescentou.

Miguel Silva Gouveia referiu que a CMF solicitou o financiamento e a cooperação do Governo Regional, num contrato de programa para a execução desta empreitada, “o Governo Regional sempre negou este instrumento financeiro ao município do Funchal, mas isso não quer dizer que os trabalhos fiquem por fazer e esta é mais uma prova de que, independentemente da discriminação de que o Funchal tem sido alvo pelo Governo da Região Autónoma da Madeira, os funchalenses podem contar com a sua Câmara Municipal para verem melhoradas as suas acessibilidades”.

A obra na Estrada Comandante Camacho de Freitas, irá interromper o trânsito automóvel, bem como proibir o estacionamento, entre a rotunda do Caminho do Esmeraldo e as imediações do miradouro do Pico dos Barcelos, do dia 14 de Outubro até ao dia 26 de Outubro. A autarquia apela, por isso, à compreensão dos munícipes por eventuais transtornos causados durante a execução da referida obra, “estamos a trabalhar para oferecer uma melhor qualidade de vida, com a certeza de que esta obra beneficiará toda a população da freguesia de Santo António e torna o Funchal uma melhor cidade para quem aqui vive, trabalha ou visita”.

Esta intervenção insere-se numa lista de obras de pavimentação que a Câmara Municipal do Funchal irá levar a cabo nos próximos meses, e que incluem, para além da intervenção mencionada, a pavimentação do Caminho da Penteada, em São Roque, entre o Muro da Coelha e a proximidade ao viaduto da cota 200, o Caminho do Curral dos Romeiros, entre o Largo do Miranda e as proximidades do estaleiro da Somague, e também o Caminho das Voltas, entre o Jardim Botânico e o Largo do Miranda, ambos na freguesia de Santa Maria Maior. Por fim, em São Gonçalo, será pavimentado o Caminho dos Salões, no troço entre a Estrada da Boa Nova (E.R. 205) e o Caminho de São João Latrão.