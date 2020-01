CMF está a desenvolver Plano de Mobilidade Ciclável

A Câmara Municipal do Funchal encontra-se a desenvolver o Plano de Mobilidade Ciclável para o concelho, que tem por objectivo promover este tipo de mobilidade com vista à redução do transporte individual motorizado.

Neste âmbito, a autarquia convida os cidadãos a participar no preenchimento de inquérito através do seguinte link: https://bit.ly/2tIZGhv, que está a ser realizado junto de todos os utilizadores e potenciais utilizadores de bicicleta no Funchal. Este decorre até ao final do próximo mês de Fevereiro, com vista a conhecer melhor os hábitos, vantagens encontradas ou principais problemas e desafios no uso da bicicleta no dia-a-dia do concelho.