CMF dinamiza tertúlia sobre viagens esta quarta-feira no Museu Café

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) continua, esta semana, a dinamizar os espaços comerciais da Baixa da cidade com o projecto ‘Espaço Comercial e Literário’. A quarta tertúlia enquadrada na iniciativa tem lugar esta quarta-feira, dia 20 de março, pelas 18h30, no Museu Café, desta feita com o tema ‘Viagens pelo Mundo’. A iniciativa começou no Verão passado e já passou pelo Grand Café Penha D’Águia, pela Livraria Esperança e pelo restaurante Mula. As entradas são livres.

Esta é uma iniciativa municipal, organizada pelo Departamento de Economia e Cultura, com o propósito de dinamizar a economia local através de eventos culturais. Ao mesmo tempo que se divulga o espaço comercial, promovem-se, assim, os valores culturais e talentos locais, procurando levar a cada espaço novos públicos, e permitindo-lhes desfrutar de serões culturais, normalmente associados a descontos comerciais desenhados para o evento, com será o caso do Museu Café, com um menu concebido especialmente para a ocasião, que permite ao espaço comercial capitalizar em termos económicos e promocionais esta iniciativa municipal.

Para contar as suas histórias de viagem, os convidados desta 4ª tertúlia serão António Cruz (escritor), Sofia Vasconcelos (blogger) e Rui Marote (fotojornalista), três entusiásticos viajantes que contarão com a moderação de Cláudia Faria (Centro de Estudos História do Atlântico – CEHA). A iniciativa será ainda abrilhantada pela actuação do duo Big Double Blues, com Daniel Henriques na voz e harmónica e Rodolfo Cró na guitarra.

A entrada é livre.