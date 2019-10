CMF começa a dinamizar Mês Sénior 2019 ao lado da Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, ao longo de outubro, a edição 2019 do Mês Sénior, uma iniciativa que decorre entre os dias 1 e 28 de outubro, contemplando múltiplas atividades desportivas orientadas para a população sénior do Funchal e demais interessados.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Envelhecimento Ativo no concelho, explica que “esta iniciativa surge no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Idoso, hoje, dia 1 de outubro, e do Dia Mundial da Terceira Idade, no próximo dia 28 de outubro, procurando fomentar o envelhecimento ativo e proporcionar dias de enriquecimento social e pessoal a todos os participantes.”

“A comemoração do Mês Sénior contará com iniciativas lúdico-desportivas em todas as semanas do mês, motivando continuamente a nossa população sénior para a prática do exercício físico regular e sensibilizando para bons hábitos de saúde, o que será conjugado com momentos de diversão e de convívio.”

A autarca marcou presença esta manhã no evento inaugural, que consistiu numa caminhada pela Baixa do Funchal, seguida de uma aula funcional no Jardim do Almirante Reis. A iniciativa desta manhã contou, igualmente, com a presença do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro, que se encontra a dinamizar também este mês a “Onda Rosa”, com o objetivo de promover a consciencialização sobre o cancro da mama, e incentivar à prevenção e diagnóstico precoce desta doença.