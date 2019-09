Cláudia Aguiar questiona Comissão Europeia sobre fungo nefasto para banana

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar questionou, por escrito, a Comissão Europeia acerca das medidas que pretende tomar para fazer face aos impactos do Fungo Fusarium oxysporum ou Tropical Race 4 (TR4), altamente perigoso para esta produção.

“Confirmada a chegada do fungo ao continente americano, em agosto deste ano, impõe-se saber quais as medidas de prevenção e combate que a Comissão Europeia está a desenvolver, juntos dos países afectados, bem como impacto económico que terá a disseminação do fungo na produção europeia e, em particular na Região Autónoma da Madeira”, sublinha a eurodeputada do PSD.

Segundo a FAO, a prevenção e as medidas fito-sanitárias são as formas mais eficazes de controlar a doença, bem como a diversificação e o melhor uso de recursos genéticos disponíveis.