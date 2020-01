Circulação rodoviária fica condicionada nas Ruas 5 de Outubro e 31 de Janeiro a partir de segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir da próxima segunda-feira, 13 de Janeiro, e por um período de cerca de 6 meses, até julho de 2020, será necessário condicionar a circulação rodoviária na Rua 5 de Outubro e na Rua 31 de Janeiro, através da supressão das vias de trânsito contíguas à Ribeira de Santa Luzia, no troço compreendido entre a Ponte do Bettencourt e a Ponte D. Manuel I, devido à realização da empreitada de ‘Reconstrução e regularização da Ribeira de Santa Luzia’, uma obra da responsabilidade do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Durante esta intervenção, serão deslocadas as paragens de transporte público da Rua 5 de Outubro (Esfera) para a doca de paragem da Alfândega, assim como a paragem da Rua 31 de Janeiro (Casa Sto. António) para norte da Rampa do Cidrão.

“Solicita-se a compreensão de todos perante os constrangimentos que advirão desta obra regional durante os próximos meses, bem como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária que será colocada no local e das instruções da Polícia de Segurança Pública”, refere nota da Autarquia.