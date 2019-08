Cinco números que marcam esta terça-feira

1,5%

A Madeira aumentou cerca de 1,5% da produção de energia eléctrica no primeiro semestre deste ano, comparativamente ao mesmo período de 2018.

24

Estão concluídas as obras no Caminho Agrícola do Pinheiro. A empreitada beneficia 24 explorações agrícolas, que perfazem globalmente uma área de 23,4 hectares.

8 milhões

O grupo vinícola de Berardo (Bacalhôa, Quinta do Carmo e Aliança) vendeu 8 milhões de euros em garrafas de 750 ml (segmento que representa três quartos do mercado) no período Julho de 2018/Junho de 2019.

12 mil

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assinou esta manhã um protocolo entre a Autarquia e a Fábrica da Igreja do Imaculado Coração de Maria, com vista à atribuição de apoio financeiro para a realização de obras que facilitem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida a este espaço paroquial. O protocolo prevê um financiamento de 12 mil euros para as obras necessárias.

1000

A Escola Básica do Lombo da Guiné, na Madeira, é a grande vencedora do programa educativo Escola Missão Continente, para o ano lectivo 2018/2019, tendo recebido um prémio de 1000 euros em material escolar.