Chuva miudinha e nuvens nas previsões

A possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos está hoje nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o arquipélago da Madeira, um dia que será também de muitas nuvens em alguns períodos e de vento fraco em geral do quadrante Norte. Na zona do Funchal, a chuva não é esperada, apenas muitas nuvens em alguns momentos e vento fraco também. A temperatura máxima mantém-se nos 25ºC, o mesmo no Porto Santo, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Caniçal, Ponta do Pargo, Santana, São Vicente e Porto Moniz. O IPMA antecipa ainda 26ºC no Lugar de Baixo (Ponta do Sol) e em Machico.

Hoje a temperatura da água do mar estará entre os 22/24ºC. Na costa Norte conte com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; na costa Sul serão de Sudoeste inferiores a 1 metro.

O índice ultravioleta que representa o risco de exposição aos raios UV está mais baixo, mas ainda assim elevado. Um valor 7 para as ilhas Madeira e Porto Santo numa escala de 1 a 11+.