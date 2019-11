Chuva e vento são as previsões para este sábado na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste sábado, dia 16 de Novembro, têm um ‘cheirinho’ a Inverno.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha e até meio da tarde.

Quanto ao vento este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, rodando gradualmente para nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) até ao início da manhã. Nas terras altas, o vento será forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 85 km/h até ao início da manhã.

Relativamente ao estado do mar, a Capitania do Porto do Funchal estendeu o aviso de agitação marítima forte até às 18 de hoje, recomendando aos proprietários ou armadores de embarcações que “tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

Na costa Norte são esperadas ondas de Norte com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sul com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.