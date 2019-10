Chuva e vento forte nas previsões do IPMA

A chuva está nas previsões para o dia de hoje, será fraca ou em chuvisco e será mais frequente nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas, informa Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que anuncia ainda para hoje céu geralmente muito nublado, com períodos sem nuvens nas vertentes Sul da ilha da Madeira. O vento será em geral moderado, podendo por vezes soprar forte, com rajadas até rajadas até 70 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, que podem ir aos 80 km/h nas zonas montanhosas.

No Funchal conte com um dia quente e húmido, marcado por períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 km/h. A temperatura máxima chegará aos 27ºC.

No Porto Santo os termómetros não deverão marcar mais do que 24ºC, o mesmo está previsto para Machico, Santana e para o Porto Moniz. O Caniçal e São Vicente não vão além dos 23ºC. Santa Cruz espera 25ºC de máxima. O Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Ponta do Pargo terão máxima de 26ºC.

Hoje o Porto Santo está com risco máximo de incêndio.

No mar, a Norte as ondas vão subir um pouco, serão de Nor-Nordeste com 2 a 3 metros de altura e na costa Sul serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar mantém-se nos 23/24ºC.