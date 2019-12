Chuva e vento com registos de aviso amarelo neste início de tarde

A confirmar a previsão de ocorrência de períodos de chuva, mais intensa e persistente nas vertentes norte e terras altas, a partir da tarde de hoje, provocou já ao início desta tarde um registo de precipitação significativo. Aconteceu nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça, onde a chuva ali caída ao início desta tarde atingiu 12,6 mm/1h, ou seja, quantidade condizente com nível de aviso amarelo.

O mesmo também já se fez sentir em relação ao vento, tendo a rajada máxima registada até às 13 horas fustigado o Chão do Areeiro, tendo atingido a velocidade de 91 km/h. Recorde-se que para as terras altas foi emitido aviso amarelo para o vento forte, a vigorar a partir da próxima hora, com o IPMA a prever rajadas até 100 km/h a partir do final da tarde.