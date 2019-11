Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas condecora Ireneu Barreto

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro, Almirante, condecora com a Medalha Cruz de São Jorge, Primeira Classe, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

De acordo com publicação no Diário da República, Ireneu Cabral Barreto “vem acompanhando, de forma notável, as actividades da Instituição Militar, particularmente na Região Autónoma da Madeira, preservando e incentivando um excelente relacionamento institucional e promovendo, frequentemente, nas suas intervenções como Representante da República para aquela Região, as Forças Armadas, como um elemento essencial da defesa, coesão, unidade nacional e afirmação de Portugal no exterior”.

“No exercício das suas funções, sempre apoiou as missões das Forças Armadas, fossem elas planeadas ou inopinadas, assim como ao seu desempenho na Região, nomeadamente ao garantirem a soberania do território nacional, por terra, ar e mar, e na prestação de auxílio perante catástrofes naturais, referindo-se muitas vezes ao sentimento de segurança, que por via da actuação militar, cumprindo um desígnio constitucional, é transmitido e percecionado pelos cidadãos”, refere.

“Pautou sempre a sua conduta por excelentes relações humanas e institucionais, inestimável para a coesão da Comunidade madeirense e nacional, sendo, consequentemente, credor da estima, consideração e respeito de todos os militares que servem na Região Autónoma da Madeira e que consigo têm o privilégio de privar, contribuindo, assim, significativamente para a excelência do relacionamento”, acrescenta.

Diz ainda que “as acções por si desenvolvidas têm contribuído significativamente, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior General das Forças Armadas, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas”.