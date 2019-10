Chefe da divisão de espaços verdes da CMF ouvido no tribunal do Funchal

Francisco Andrade, chefe da divisão de espaços verdes da CMF e arguido no caso do Monte, está a ser ouvido esta tarde pela juíza de instrução Susana Mão de Ferro no tribunal do Funchal.

Recorde-se que, na semana passada, Idalina Perestrelo também foi ouvida no juízo de Instrução Criminal da Comarca da Madeira, no âmbito do processo da queda da árvore no arraial do Monte que provocou a morte a 13 pessoas.

Esta é a primeira audição da fase de instrução, que arrancou a 4 de Outubro, sendo que no fim da qual será tomada a decisão de levar ou não os arguidos a julgamento.