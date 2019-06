Bom dia. Os céus da Madeira, neste primeiro dia de Verão, vão apresentar-se com períodos de muita nebulosidade, pelo menos a atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda de acordo com as indicações do Instituto, o vento sentir-se-á, em geral, fraco do quadrante Norte, tornando-se fraco a partir do meio da tarde.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 metro.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC