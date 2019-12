Centro de Química da Madeira é “dos mais prestigiados do país”, diz Albuquerque

No dia em que o Centro de Química da Madeira, localizado na Universidade da Madeira, celebra 15 anos de integração na Rede Nacional de Unidades de Investigação para a Ciência e a Tecnologia, o presidente do Governo Regional visitou as instalações e frisou o “trabalho meritório” aqui desenvolvido, que transformou este centro “num dos mais prestigiados do país”.

Focado em três áreas distintas, nomeadamente na investigação dos materiais para prevenir as doenças oncológicas e no trabalho ligado à área agro-alimentar e às ciências do mar, Miguel Albuquerque acredita que o centro tem todas as condições para “continuar a desenvolver este trabalho fundamental no âmbito da ciência e da investigação”, e estabelecer “parceiras com outras instituições nacionais e internacionais”, recrutando os melhores para a investigação.

Para o governante, falar de ciência é falar de um “conhecimento fundamental” e de um grande “valor acrescentado nas nossas sociedades”, que nem sempre é constatável à primeira vista, sendo certo que o valor acrescentado dos produtos “está baseado nas consequências da investigação”.

Por toda esta importância aqui depositada, a Madeira tudo fará para “continuar a apoiar este Centro de Investigação, dentro dos quadros de apoio e das limitações financeiras que temos”, aproveitando os fundos europeus, os fundos da Fundação para a Ciência, assim como os programas internacionais.

Recordou a Química Divertida’, um projecto pioneiro em Portugal, cujo foco está na sensibilização dos alunos para a importância da química na nossa vida quotidiana, referindo que este tipo de iniciativas de ligação quer ao ensino, quer o sector empresarial, é “fundamental”.

Daí que os projectos aqui desenvolvidos são apoiados maioritariamente por fundos europeus, mas sempre com uma componente regional, uma vez que a Universidade “é uma das instituições alicerce do desenvolvimento regional”.