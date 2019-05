Celso em Lisboa para analisar transferência de competências das Câmaras para as Juntas

Celso Bettencourt está a participar numa reunião com os 20 Coordenadores das Delegações da ANAFRE, no Palácio da Mitra, em Lisboa. Na reunião estão a ser debatidos assuntos de interesse pra as Juntas de Freguesia do país, estando na ordem do dia o Decreto-Lei 57/2019 de 30 de Abril que concretiza a transferência de competências dos municípios para as freguesias em resultado do novo diploma que entrou em vigor no dia 1 de Maio de 2019 e poderá ser concretizado gradualmente até 2021.

A transferência de atribuições e competências para as autarquias locais nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores é regulada por diploma próprio, mediante iniciativa legislativa da sua respetivas assembleias legislativas.

Outro dos assuntos na ordem do dia prende-se com a possibilidade de a breve trecho destas “autarquias poderem voltar a celebrar acordos de capitação com o Instituto Público de Gestão Participada (ADSE), algo que não era possível até a data e poderá ser importante para as juntas de freguesia da Região como forma de desonerar estas instituições do pagamento integral da parte não comparticipada pela ADSE referente às despesas de saude dos seus funcionários”, disse há instantes ao nosso jornal, acrescentando que “estes dois assuntos são muito importantes para as freguesias”.