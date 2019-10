CDU entrega Projecto de Resolução para que seja construído o Novo Hospital na Madeira

“Com o objectivo de serem assumidos compromissos mais concretos quanto à viabilização do projecto de construção do Novo Hospital para a Região Autónoma da Madeira”, a CDU entregou, a 17 de Outubro, no Parlamento Regional da Madeira, um Projecto de Resolução que exige ao Governo da República que garanta o financiamento daquela unidade de saúde.

Concretamente, “através da iniciativa parlamentar da CDU é colocada a exigência ao Governo da República para que garanta a efectivação do financiamento inerente ao projecto PIC (Projecto de Interesse Comum), já aprovado, quanto ao Novo Hospital”, explicam os comunistas.

O Governo da República é também chamado a “explicitar, em articulação com a Região Autónoma da Madeira, a calendarização executiva deste Projecto de Interesse Comum”.