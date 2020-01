A CDU realizou, este sábado, dia 11 de Janeiro, uma iniciativa de protesto contra o encerramento da única agência da Caixa Geral de Depósitos, que servia o concelho da Ponta do Sol.

Sem o recém-desactivado serviço, a alternativa que resta aos ponta-solenses é deslocarem-se à Calheta ou à Ribeira Brava para ter atendimento na Caixa Geral de Depósitos.

“O problema é tanto mais grave quando se sabe que não estamos perante um qualquer Banco. A Caixa Geral de Depósitos prestava um fundamental serviço público no Tribunal de Instância Local da Ponta do Sol. Para além de todos os outros prejuízos que comporta para a população, o encerramento da Caixa Geral de Depósitos tem implicações negativas para o normal funcionamento dos utentes do Tribunal”, salienta Edgar Silva.

Para a CDU “é inadmissível que o Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal da Ponta do Sol assistam passivamente ao encerramento daquele serviço público e não sejam capazes de defender os direitos e interesses das populações”, vincou o coordenador regional do partido.

Face ao exposto, a CDU iniciou a dinamização de um ‘Abaixo - Assinado’ junto da população para “dar voz” ao protesto contra o encerramento da Caixa Geral de Depósitos na Ponta do Sol e que será enviado ao Presidente da República e ao Primeiro Ministro. A CDU garantirá igualmente uma intervenção política no Parlamento Regional “para dar expressão a este protesto contra a destruição de serviços públicos”.

“É de uma tremenda hipocrisia os governantes fazerem de conta que estão preocupados com a desertificação populacional e envelhecimento do mundo rural, quando são responsáveis pela destruição de serviços públicos - serviços da CGD, serviços dos CTT, escolas - quando são eles mesmos quem promove a morte social do mundo rural, matando as possibilidades e condições para o desenvolvimento local e regional”, concluiu Edgar Silva.