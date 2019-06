CDU alerta para carências habitacionais no Funchal e considera “inaceitável” ter CMF e GR de “costas voltadas”

A CDU promoveu esta quarta-feira (19 de Junho) uma iniciativa política, junto ao Conjunto Habitacional das Romeiras, na qual abordou a questão das carências habitacionais no Funchal, criticando a actuação da autarquia no a este respeito.

“Embora não sendo da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, a resolução das carências habitacionais do Concelho, constitui-se como um parceiro imprescindível no desenvolvimento de mecanismos e medidas capazes de resolver este flagelo que atinge milhares de pessoas”, apontou a deputada municipal Herlanda Amado, considerando que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) deveria ter tido uma intervenção “prioritária na vertente habitacional” em articulação com o Governo Regional.

“É inaceitável que a Câmara e o Governo, estejam de costas voltas, apenas por questões político-partidárias, e não sejam capazes de trabalhar em conjunto para a resolução deste problema”, que afecta “cerca de 3700 famílias que necessitam de habitação no Município”, sublinhou a comunista.

Referindo-se ao exemplo da freguesia de Santo António, mais precisamente no Pico das Romeiras, Herlanda Amado salienta que “a autarquia é proprietária de várias parcelas de terrenos que poderiam e deveriam ser utilizados para a construção de habitação social”. São “cerca de 1800m2 de terrenos, mas até à data não se conhece nenhuma intenção de intervir socialmente neste espaço”, acrescenta.