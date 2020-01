Casos de gripe viral quintuplicaram na Madeira

A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO dá conta dos números de gripe viral na Região. No total, quintuplicaram os casos, tendo sido diagnosticados 39 doentes com o vírus influenza, a maioria do tipo B, entre Outubro e Janeiro deste ano. Tal como damos explicamos na página 6, o laboratório do SESARAM analisou o dobro das amostras efectuadas em 2018/19.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para a fusão PSP/GNR, que deve ser testada na Madeira. Na página 7, o coordenador do maior sindicato de polícias propõe que a Região sirva de projecto-piloto para a medida defendida pelo ministro da Administração Interna, que quer a fusão de serviços burocráticos das duas forças de segurança.

Abordando o caso da menina de 8 anos, que faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça no passado domingo, saiba que os resultados da autópsia podem demorar meses. Nas páginas 2 e 3 falamos deste assunto e da visita do delegado de saúde, hoje, à escola do Galeão, para tranquilizar os encarregados de educação.

Na Justiça, abordamos o julgamento que arrancou ontem no Funchal e que envolve 13 jovens numa rede de tráfico de haxixe. Um outro caso é o de um condutor que provocou acidente no Caniço e que conduzia embriagado.

Por fim, na política, na página 5, falamos das eleições para as comissões políticas, que não apresentam concorrência nas freguesias.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.